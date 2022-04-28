В Польшу зашел корабль с 200 тоннами помощи Украине: Что получат ВСУ

Судно зашло в порт в Гдыне, что на побережье Балтийского моря, в четверг, 28 апреля.

В Польшу зашел корабль Ysabel ВМС Испании. Он доставил 200 тонн военной помощи Украине. О том, что получат ВСУ, передает издание Dziennik.

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Так, пресс-секретарь 3-й флотилии ВМС Польши Анна Сех уже подтвердила, что испанское судно прибыло в около 09:00 по киевскому времени. Оно находится в морском порту в Гдыне, что на побережье Балтийского моря.

Грузовой военный корабль отбыл в Украину 22 апреля с военно-морской базы Рота, доставляя груз в 200 тонн, что является самым большим военным грузом, который был предоставлен Мадридом Киеву.

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Отмечается, что в партию военной помощи Украине вошли 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что государства Альянса выделили Украине $8 млрд на военную поддержку Украины.

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