В Польшу зашел корабль с 200 тоннами помощи Украине: Что получат ВСУ
В Польшу зашел корабль Ysabel ВМС Испании. Он доставил 200 тонн военной помощи Украине. О том, что получат ВСУ, передает издание Dziennik.
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Так, пресс-секретарь 3-й флотилии ВМС Польши Анна Сех уже подтвердила, что испанское судно прибыло в около 09:00 по киевскому времени. Оно находится в морском порту в Гдыне, что на побережье Балтийского моря.
Грузовой военный корабль отбыл в Украину 22 апреля с военно-морской базы Рота, доставляя груз в 200 тонн, что является самым большим военным грузом, который был предоставлен Мадридом Киеву.
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Отмечается, что в партию военной помощи Украине вошли 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.
Напомним, ранее генсек НАТО заявил, что государства Альянса выделили Украине $8 млрд на военную поддержку Украины.
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