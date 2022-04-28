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В РФ столкнулись два учебных вертолета

Предварительно, один пилот погиб.
В РФ столкнулись два учебных вертолета
Иллюстрационное фото. / РИА Новости

В районе Кумысной поляны в Саратовской области страны-агрессора столкнулись два учебных вертолета, которые принадлежат Министерству обороны РФ. Об этом сообщает Mash.

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По предварительной информации один пилот погиб. Одному члену экипажа удалось отделаться контузией - он выпрыгнул с парашютом. Третьего пилота ищут.

Известно, что одно из воздушных суден вылетело из поселка Соколовый. Вертолет зацепился хвостовой частью за второй, отчего одно судно ушло на место, а второе упало и загорелось. 

Также издание поделилось дотлевающего вертолета Минобороны РФ.

Ранее мы писали, что британский министр обороны считает, что Россия должна покинуть Крым. Великобритания поддерживает суверенную целостность Украины, в том числе, в вопросе Крыма. 

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