В РФ столкнулись два учебных вертолета
Предварительно, один пилот погиб.
В районе Кумысной поляны в Саратовской области страны-агрессора столкнулись два учебных вертолета, которые принадлежат Министерству обороны РФ. Об этом сообщает Mash.
Читайте также: Запад должен приготовиться к войне с Россией – британский генералПо предварительной информации один пилот погиб. Одному члену экипажа удалось отделаться контузией - он выпрыгнул с парашютом. Третьего пилота ищут.
Известно, что одно из воздушных суден вылетело из поселка Соколовый. Вертолет зацепился хвостовой частью за второй, отчего одно судно ушло на место, а второе упало и загорелось.
Также издание поделилось дотлевающего вертолета Минобороны РФ.
Ранее мы писали, что британский министр обороны считает, что Россия должна покинуть Крым. Великобритания поддерживает суверенную целостность Украины, в том числе, в вопросе Крыма.
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