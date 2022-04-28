Россия должна покинуть Крым - британский министр

Министр обороны считает, что российские войска нужно выгнать, и вернуть Крым Украине

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил что РФ должна покинуть Крым и вывести свои войска из Украины. Об этом политик заявил в интервью Sky News.

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Вчера Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, заявила, что необходимо удвоить усилия, чтоб РФ вытеснить с территории Украины. Журналисты попросили Уоллеса прокомментировать, имеется ли ввиду Крым.

"Международное сообщество осудило Россию за незаконное вторжение в Крым в 2014 году… Мы этого (аннексии, – ред.) не признаем и постоянно говорим, что Россия должна покинуть суверенную территорию. Так что это не изменилось", – ответил министр обороны.

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Уоллес также подчеркнул, что нужно будет преодолеть долгий путь, прежде чем такая возможность появится. Политик добавил, что Великобритания поддерживает суверенную целостность Украины, в том числе, в вопросе Крыма. Однако сперва, со слов министра, нужно убрать РФ “с того места, где она сейчас находится".

Ранее сообщали, что Бен Уоллес считает, что президент РФ Владимир Путин является этническим националистом, который стремится стать "раковой опухолью" Украины.

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