Путин уважает только силу, поэтому Запад должен укрепить свой военный потенциал

Западные страны должны подготовиться на случай войны с Россией, потому что российского президента может сдержать только сила, которую он уважает. Об этом заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф в интервью ВВС.

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По его мнению, сейчас для Запада правильным подходом будет начать военную эскалацию.

"Для этого должны быть выделены значительные ресурсы, и это должно быть сделано во всем Альянсе", - сказал Ширрефф.

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Бывший топ-командующий НАТО предупредил, что Кремль может отреагировать агрессивно на военное усиление Запада, но эскалация всё нужна, чтобы показать "серьезность Запада".

"Худший вариант – это война с Россией. Подготовка к худшему варианту, скорее всего, сдержит Путина, потому что, в конце концов, Путин уважает силу", - резюмировал Ширрефф.

Напомним, британский министр сравнил Путина с раковой опухолью. Российский президент является этническим националистом и потенциально угрожает другим странам.

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