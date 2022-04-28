"РФ продолжает гореть": В Тюменской области пожар в ТЦ

Сильное возгорание занимает площадь 4,8 тысяч квадратных метров.

РФ продолжает гореть в прямом смысле этого слова. Череда пожаров дошла до Тюменской области, где произошло сильное воспламенение торгового центра. Об этом сообщает прокремлевское издание "РИА Новости".

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В городе Ишим горит торговый центр. Территория возгорания - 4,8 тысяч квадратных метров.

В МЧС РФ сообщают, что горит по всему периметру крыша торгового центра. Торговая территория занимает здание бывшей обувной фабрики. О погибших и раненых не сообщается.

В РФ сильное возгорание торгового центра. / РИА Новости

Отметим, что по поводу неконтролируемых пожаров в Сибири сообщалось, что их не тушат из-за отсутствия военных, которые занимались ранее ликвидацией возгораний. Все они служат в ВС РФ и воюют против Украины.

Ранее мы писали, что в РФ столкнулись два вертолета Минобороны. Известно об одном погибшем, раненом и пропавшем.