Германия изменила позицию по Сбербанку и готова поддержать санкции – Bloomberg

Раньше Германия выступала против намерений ЕС наложить санкции на крупнейший российский банк

Германия изменила свое решение и готова поддержать санкции ЕС против российского Сбербанка, чтоб наказать РФ за вторжение в Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проверенные источники.

Санкции будут входить в шестой пакет ограничений, его собираются реализовать уже на этой неделе, как сообщает агентство. К новым ограничения относятся поэтапный запрет на российскую нефть и отключение российского Сбербанка от международной платежной системы SWIFT.

Германия ранее была обеспокоена тем, что санкции против российского банка нарушат операции, связанные с энергетикой. Однако в последние недели Берлин быстро перешел к другим поставщикам энергии и теперь может поддержать поэтапный запрет на российскую нефть.

США уже полностью ввели санкции против "Сбербанка". А главу банка Германа Грефа включили в санкционный список. Великобритания запретила Сбербанку проводить платежи в фунтах стерлингов через свою финансовую систему.

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Напомним, что Урсула фон дер Ляйен в интервью заявила, что ключевыми пунктами шестого раунда санкций против РФ являются банковская система и энергетика.

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