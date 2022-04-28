ПАСЕ поддержала создание международного трибунала по России

Россияне, которые совершили преступления в отношении Украины, будут нести ответственность.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), откуда была исключена Россия, поддержала создание международного трибунала для расследования агрессии РФ в Украине. Была принята соответствующая Резолюция. Об этом сообщает глава украинской делегации в Ассамблеи, нардеп Мария Мезенцева, передает пресс-служба "Слуги народа".

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Так, по словам политика, по инициативе Юридического комитета, в ПАСЕ прошли срочные дебаты, главной темой которых была агрессия России в Украине и обеспечение ответственности за преступления.

"Это особенно важный для Украины, Европы и целого мира доклад в контексте деятельности о начале специального трибунала, который привлечет к ответственности виновных лиц из руководства России за начатую ей войну против Украины и преступления по международному праву, которую они совершили", - говорит нардеп.

В принятой Резолюции есть много важных позиций. Например, ПАСЕ указывает, что инструменты, для преследования военных преступлений и преступлений против человечества, а возможно и геноцида, уже существуют. Это Международный криминальный суд, который в 2014 году получил от Украины документы о расследовании преступлений, а также это системы криминального правосудия Украины и других стран.

Украинская делегация / sluga-narodu.com

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Мезенцева подчеркивает, что ПАСЕ напомнила о юридической обязанности не только предотвращать геноцид, но и наказывать его.

Ассамблея призывает все государства-наблюдатели и страны-члены срочно создать международный криминальный трибунал, который займется расследованием преступлений России, выдаст ордеры на арест, несмотря на иммунитет некоторых чиновников и политиков, и так далее.

ПАСЕ рекомендует Комитету Министров Совета Европы поощрять государства к участию в создании трибунала и расследовании преступлений РФ.

"Мы с коллегами из делегации стали первыми из межпарламентских организаций, который на таком высоком уровне передали первый эскиз будущего трибунала - ожидаем от стран-членов Совета Европы присоединения к такой инициативе и их политическую ответственность. Россия будет наказана - зло будет наказано", - подытожила политик.

Напомним, ранее британский генерал заявил, что Западу стоит приготовиться к войне с Россией.

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