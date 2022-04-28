Байден предложил конфисковать активы олигархов РФ в пользу Украины

Незаконной и подлежащей конфискации будет считаться вся собственность, полученная в результате коррупционного сговора с Кремлем

Президент США Джо Байден направил в Конгресс проект закона о конфискации активов российских олигархов в пользу Украины. Об этом американский лидер заявил в своем выступлении.

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"Я направляю целый пакет, который должен подкрепить наши усилия, направленный против российских олигархов... Необходимо конфисковать собственность, связанную с российской клептократией. Мы сделаем все, чтобы изъятые активы направлялись на преодоление последствий войны в Украине", - заявил Байден.

В пресс-службе Белого дома уточнили, что предложенный законопроект упорядочит бюрократические процедуры конфискации имущества в США, принадлежащего олигархам России. Также законопроект предлагает считать уголовным преступлением сознательное владение доходами, полученными в результате коррупционных соглашений с российским правительством.

Напомним, Байден запросил у Конгресса рекордные 33 миллиарда долларов для помощи Украине. Деньги пойдут как на закупки оружия, так и на финансовую поддержку украинской экономики.

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