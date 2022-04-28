Байден запросил у Конгресса 33 млрд долларов для Украины

Деньги пойдут на поставку вооружений, поддержку украинской экономики и гуманитарные цели

Президент США Джо Байден направил в Конгресс дополнительную заявку на оказание помощи Украине. Общая сумма заявки – 33 миллиарда долларов. Об этом американский лидер сообщил в своем выступлении.

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"У нас кончились средства. Поэтому сегодня я посылаю Конгрессу дополнительную заявку, которая обеспечит поток военного оборудования в Украину", - сказал Байден.

Общая сумма, которую Байден требует у американского парламента – 33 млрд долларов. Из них 20,4 млрд долларов пойдут на поставки Украине и европейским союзникам США артиллерии, бронетехники, противотанкового и противовоздушного оружия, а также на усиление кибервозможностей и разминирование.

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Еще 8,5 млрд долларов направят на поддержание экономики Украины и противодействие российской дезинформации, а также для помощи малого и среднего бизнеса, включая сельхозпроизводителей.

Остальные средства направят на гуманитарные цели.

"Я надеюсь, что Конгресс в ближайшее время рассмотрит эту заявку. Надеюсь, что демократы и республиканцы поддержат украинский народ", - добавил президент США.

Напомним, в Польшу зашел корабль с 200 тоннами помощи Украине. В партию военной помощи Украине вошли 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

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