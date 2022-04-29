Эстония строит спасательный корабль для Украины

Через год судно планируют доставить в Одесский порт.

На эстонском судостроительном заводе Baltic Workboats строят заказанный Украиной спасательный корабль, который задействуют в Черном море. Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

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В распоряжении морской спасательной службы Украины сейчас семь судов. Половина из этих судов была построена в Эстонии более 10 лет назад, и новый корабль станет восьмым. Его длина составляет 28 метров, а стоимость - 5 млн евро.

"На Черном и Азовском морях обстановка сложная, там идет блокировка движения любого флота. Российские военные корабли открывают без предупреждения огонь. Несмотря на то, что у нас идет полномасштабная тяжелая война с Российской Федерацией, Украина была и остается надежным партнером. Мы выполним все свои обязательства", - заявил начальник морской спасательной службы Украины Виктор Сударев.

Ранее Генсек ООН отреагировал на обстрел Киева во время его визита. Россия обстреляла украинскую столицу в то время, когда Антонио Гутерриш и Владимир Зеленский проводили встречу.