Лавров о переговорах: обсуждаем "денацификацию"

В МИД РФ заявили, что ежедневно обсуждают с украинской стороной вопросы "денацификации", "признания новых геополитических реалий", статус русского языка и отмену санкций.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Украина практически ежедневно проводят по видеосвязи переговоры о проекте возможного договора. Обсуждают "денацификацию" и "признание новых геополитических реалий". Об этом он сказал в интервью китайскому агентству Синьхуа, расшифровку беседы в субботу, 30 апреля, опубликовала пресс-служба МИД РФ.

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Так, по словам Лаврова, переговоры идут, причем ежедневно по видеосвязи.

В повестке дня - вопросы "денацификации", "признания новых геополитических реалий", статус русского языка, отмена санкций.

Лавров также высказал российский взгляд на гарантии безопасности Украине.

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"В качестве одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР", - заявил министр.

По словам Лаврова, идут переговоры "непросто". Министр считает, что "НАТО делают все, чтобы помешать завершению "спецоперации" путем достижения политических договоренностей".

Он призвал США и страны НАТО "одуматься" и прекратить поставки оружия Украине. Лавров заявил, что украинский народ нуждается не в Стингерах и Джавелинах, а в решении неотложных гуманитарных вопросов, и Россия, по его словам, этим занимается с 2014 года.

Напомним, Лавров посоветовал Западу смириться с новыми геополитическими реалиями. Попытки "коллективного Запада" помешать естественному ходу истории, решить свои проблемы за счет других обречены, заявили в МИД РФ.

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