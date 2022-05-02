Финляндия разорвала контракт с РФ на строительство АЭС

Новую АЭС россияне должны были построить на западе Финляндии в 2023-2029 гг

Росатом больше не строит АЭС в Финляндии / EPA

Финская компания Fennovoima разорвала контракт с корпорацией "Росатом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Об этом говорится в заявлении компании.

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Отмечается, что контракт был заключен между дочерней структурой "Росатома" компанией "RAOS Project".

"В последние годы наблюдались значительные и растущие задержки. Война в Украине усилила риски для проекта. RAOS не смог смягчить ни одного из рисков. Это означает, что сотрудничество с RAOS Project прекращается немедленно", - заявили в Fennovoima.

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В финской компании признали, что разрыв контракта негативно повлияет и на них самих, и на их подрядчиков, и на весь регион, где планировалось строительство, в целом.

"Решение о расторжении контракта с RAOS Project было нелегким. В таком крупном проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного обдумывания. Мы полностью признаем негативные последствия и делаем все возможное, чтобы их смягчить", - заявили в компании.

Напомним, Финляндия решила срочно укрепить границу с Россией. Просто колючей проволоки на границе с Россией для финнов уже недостаточно.

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