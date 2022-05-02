Финляндия решила срочно укрепить границу с Россией

Просто колючей проволоки на границе с Россией для финнов уже недостаточно

Финляндия намерена построить на границе с Россией более серьёзные заграждения, нежели имеющиеся сейчас. Об этом пишет финское издание Yle.

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Как рассказали в пограничном ведомстве, сейчас вопрос обустройства новых пограничных изгородей прорабатывается "на бумажном уровне", после чего ожидается одобрение плана со стороны правительства.

"Это важное решение – начать строительство заборов на восточной границе или на ключевых участках или чтобы покрыть ими большую часть границы. Это для нас масштабное изменение, поэтому оно требует принятия решений на высшем уровне", – сказал полковник Марко Турунен

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Он уточнил, что в приоритетном порядке хотят обустроить участки границы рядом с пунктами пересечения границы.

Отмечается, что в настоящее время граница между Финляндией и Россией протяженностью 1340 км обозначена только изгородью из колючей проволоки.

"Существующий забор не играет никакой роли в предотвращении пересечения границы. Его главная цель – помешать домашним животным убежать через границу", – говорят пограничники.

Напомним, ранее в НАТО сделали заявление о членстве Финляндии и Швеции. Обе страны примут в Альянс с распростертыми объятиями, если они пожелают вступить.

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