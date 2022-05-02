ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
Более трех миллионов украинцев уехали в Польшу после начала военной агрессии России.
С начала военного вторжения РФ Украину покинули более 5,5 миллионов человек. Об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев.
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Согласно опубликованным данным, наибольшее количество беженцев наблюдается в следующих странах:
- Польша - 3 млн;
- Румыния - 825 тыс
- РФ - 681 тыс;
- Венгрия - 530 тыс;
- Молдова - 447 тыс;
- Словакия - 379 тыс;
- Беларусь - 25 тыс.
Агентство ссылается на разные источники - в основном на данные, которые предоставляют власти по официальным пунктам пропуска на границе.
Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.
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