МИД РФ уже отреагировал на недопуск.

РФ не пустят на конференцию ЮНЕСКО о свободной журналистике. Недопуск к участию мировая организация объясняет тем, что российская заявка "не соответствует" требованиям конференции. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

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В ЮНЕСКО сообщают, что список докладчиков уже сформирован, и России там нет. В Министерстве иностранных дел РФ "искренне" не понимают отказа, отчего обвиняют организацию в том, что "идут на поводу" у стран, которые хотят "отменить" РФ. Так в МИД считают, что предлог отказа ЮНЕСКО "надуманный".

"Лишая российских журналистов возможности обсуждать актуальные вопросы, организаторы подрывают доверие к конференции как площадке для непредвзятого и профессионального диалога," - заявили в министерстве страны-агрессора.

Отметим, что сегодняшняя российская журналистика - это подконтрольные Кремлю медиа. Независимые издания, такие, как "Дождь", "Эхо Москвы" были закрыли "законом о фейках", так как журналисты отказались называть "спецоперацией" войну против Украины, которую развязала Россия.

Ранее мы писали, что глава МИД РФ Лавров заявил, что евреи - это антисемиты. В Израиле уже вызвали российского посла, а заявление политика назвали "непоправимым" и возмутительным.