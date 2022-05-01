Пропагандисты пытаются убеждать, якобы в США даже подготовили этот закон заранее.

Кремлевская пропаганда придумала новый фейк о ленд-лизе и украинцах. О том, в чем заключается обман, сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

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Так, пропагандисты пытаются убедить, что расплачиваться за ленд-лиз, полученное Украиной американское вооружение, придется будущим поколением украинцев. В действительности это не так.

У Украины действительно могут появиться долги после окончания войны с Россией, но только в том случае, если Киев решит оставить себе американскую технику и вооружение, которое было передано в рамках ленд-лиза. Однако оружие, которое было уничтожено или потеряно во время боевых действий, будет списано. Украина не будет платить за него.

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Вместе с этим рашисты заявляют, якобы в США знали, что в Украине будет война, которую же развязала сама Россия. Мол еще в январе был зарегистрирован закон о ленд-лизе.

В действительности проект о поставках Украине оружия был представлен сенаторами в начале января. Но сбор подписей был начат 19 января, а закончился лишь 24 марта. Лишь после этого его передали на рассмотрение в Сенат.

Кроме того, наличие законопроекта не гарантирует его принятие, говорят в Центре.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обезвредила российскую ДРГ, которая хотела украсть у ВСУ западное оружие, а затем сбить пассажирский самолет с целью обвинения Украины.

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