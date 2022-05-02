Экс-командующий НАТО назвал причину массовой гибели генералов РФ

С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже около дюжины генералов

Большое количество погибших среди высокопоставленных офицеров российской армии указывает на удивительный уровень некомпетентности российского командования. Об этом заявил бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, пишет BBC.

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В интервью журналистам адмирал охарактеризовал действия российской армии в Украине "к настоящему моменту плохо производительными". Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла не меньше дюжины генералов.

По словам Ставридиса, он не видел таких значительных потерь среди генералитета за всю современную историю войн. Причиной этих потерь российской армии в Украине адмирал считает "поразительную некомпетентность".

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес высказался о "мощи" российской армии, которую раньше называли "второй армией мира". Как оказалось, она не вторая даже в Украине, сказал военачальник в эфире телемарафона.

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