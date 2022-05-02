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Экс-командующий НАТО назвал причину массовой гибели генералов РФ

С начала вторжения в Украину Россия потеряла уже около дюжины генералов
 |  Автор: Юрий Кобзар
Экс-командующий НАТО назвал причину массовой гибели генералов РФ
Джеймс Ставридис / EPA

Большое количество погибших среди высокопоставленных офицеров российской армии указывает на удивительный уровень некомпетентности российского командования. Об этом заявил бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, пишет BBC.

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В интервью журналистам адмирал охарактеризовал действия российской армии в Украине "к настоящему моменту плохо производительными". Он подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла не меньше дюжины генералов.

По словам Ставридиса, он не видел таких значительных потерь среди генералитета за всю современную историю войн. Причиной этих потерь российской армии в Украине адмирал считает "поразительную некомпетентность".

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес высказался о "мощи" российской армии, которую раньше называли "второй армией мира". Как оказалось, она не вторая даже в Украине, сказал военачальник в эфире телемарафона.

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