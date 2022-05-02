В РФ установили новый план по "добровольцам": 200 человек каждую неделю

С их помощью будут восстанавливать потери подразделений, разгромленных ВСУ.

Руководство РФ решило установить новый план по "добровольцам". Их заставят подписывать контракт, после чего отправят на войну против Украины. Каждую неделю регионы должны будут предоставлять по 200 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Читайте также: "Маленькими пачками везут": Армия РФ придумала, как скрывать большие потери

Так, разведчики установили, что с помощью таких "добровольцев"-контрактников РФ будет восстанавливать потери личного состава подразделений, которые разгромили ВСУ.

Кроме того, будет создано несколько новых подразделений захватчиков.

Вместе с этим российское руководство даже установило нормы набора. Например, сибирский и дальневосточный федеральные округа должны будут поставлять 200 человек еженедельно. В Москве же набор вообще не будет производиться.

Читайте также: Арестович дал оценку возможной всеобщей мобилизации в РФ

Мотивировать "добровольцев" будут специальными агитационными мероприятиями. В том числе, пропаганда в очередной раз использует свои традиционные нарративы о якобы "несуществующей" Украине и "коллективном Западе".

Также людям будут обещать, мол будут льготы и повышенное материальное обеспечение.

В разведке напоминают, что РФ уже использовала не менее 95% подготовленным батальонных тактических групп. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы победить Украину.

А по данным британской разведки, РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных сил.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.