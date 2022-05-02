В США показали погрузку гаубиц M777 для Украины

Эта гаубица существенно превосходит российский аналог, что может стать решающим фактором в войне

Министерство обороны США показало погрузку 155-мм гаубиц M777 перед их отправкой в Украину. Соответствующее видео сегодня опубликовал официальный Twitter Минобороны США.

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"Морские пехотинцы США и военные летчики загружают гаубицы M777, которые направляются в Украину", - говорится в комментарии к ролику.

Отмечается, что видео снято в апреле на авиабазе March в штате Калифорния. Учитывая, что гаубицы грузили на транспортные самолеты С-17, а не на корабли, теоретически пушки уже могут находиться на территории Украины.

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Для справки. М777 – британская 155-миллиметровая гаубица, которая стоит на вооружении США, Австралии, Канады и Индии. Отличается вдвое меньшей массой по сравнению с "одноклассниками".

Базовым снарядом способна стрелять на расстояние до 24 км, специальным снарядом "Excalibur" – до 40 км. Для сравнения основная российская гаубица 152-мм 2А65 способна стрелять на 29 км максимум.

.@USMC and @usairforce personnel load M777 Howitzers bound for 🇺🇦 Ukraine onto a C-17 Globemaster III at @March_ARB in April 2022. pic.twitter.com/lJfYPMLO4c — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) May 2, 2022

Напомним, ранее в США показали погрузку БТР для отправки в Украину. Несколько устаревшие, но всё еще актуальные M113 в скором времени появятся на фронте российско-украинской войны.

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