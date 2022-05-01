Германии предложили принять ленд-лиз для Украины по примеру США

Власти хотели бы быстро получить 88 танков Leopard и 100 БМП Marder.

Украинский посол Андрей Мельник предложил Германии принять закон о ленд-лизе для Украины, как это ранее сделали в США. Слова дипломата передает Bild am Sonntag.

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Мельник заявил, что Киев хотел бы увидеть быстрый экспорт 88 танков Leopard и 100 БМП Marder, самоходных гаубиц и так дальше.

"Но что очень важно, это переосмысление в сознании людей. Мы переживаем величайшую войну в Европе за 80 лет. Вы больше не сможете победить с 30 или 100 танками. Немецкий закон о ленд-лизе, как в США, и долгосрочный союз против России были бы важны", – говорит он.

Посол отмечает, что считает решение Германии передать Украине ЗСУ Gepard является правильным, но этого недостаточно, особенно на фоне, что для данного вооружения не хватает боеприпасов.

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О нехватке боеприпасов для ЗСУ было известно с начала войны, но Германия занялась этим только на этой неделе. Кроме того, вооружению уже 40 лет.

"…чтобы победить Россию, нам нужно самое современное немецкое вооружение", – добавил Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что в США начали погрузку БТР для отправки в Украину.

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