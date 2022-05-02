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Азербайджан закрыл небо для военных самолетов РФ – СМИ

Ранее такое же решение приняла Турция
 |  Автор: Юрий Кобзар
Азербайджан закрыл небо для военных самолетов РФ – СМИ
Иллюстративное фото / facebook.com/mod.mil.rus

Азербайджан закрыл свое воздушное пространство для российских военных самолетов, которые летают в Сирию и Армению. Об этом пишет The Azeri Times.

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По данным издания, теперь российским самолетам, чтобы попасть в Сирию, придется лететь в обход Азербайджана над нейтральными водами Каспийского моря и территорией Ирана. Поскольку большинство рейсов выполняются из Ростова-на-Дону, это означает солидный крюк в сравнении со старыми маргрутами.

Издание уточняет, что власти Азербайджана и России не подтвердили эту новость. Тем не менее, российские военные самолеты уже начали избегать воздушного пространства Азербайджана.

Напомним, ранее Турция закрыла небо для самолетов РФ, направляющихся в Сирию. Турция выдает разрешение для российских авиакомпаний на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца. Срок последнего разрешения закончился.

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