Запрет на нефть России. ЕС готов к решению

Европейский Союз намерен предложить запрет на российскую нефть до конца года, а прежде постепенно вводить ограничения на импорт.

Пока Россия убивает украинцев, европейцы продолжают покупать у России энергоносители. К запрету на покупку российской нефти и газа Киев призывает с самого начала войны. И вот, наконец-то, ЕС вплотную приблизился к эмбарго на российскую нефть. Ввести его могут уже на следующей неделе. Правда, все равно еще остается ряд препятствий.

Венгерская проблема

Категоричнее всех против запрета на импорт российской нефти выступает Венгрия. Венгерский министр Гергель Гуляш заявил, что Будапешт наложит вето на любое европейское предложение, которое приведет к ограничению импорта энергоносителей из России.

"Мы четко дали понять, что никогда не поддержим расширение санкций Европейского Союза против России на энергетику. Поскольку такие решения нуждаются в единодушии, для Еврокомиссии нет смысла предлагать санкции в отношении природного газа и сырой нефти, ограничивающие закупки в Венгрии", – сказал Гуляш.

Стоит отметить, что за год Венгрия покупает около 6 млн тонн российской нефти, это сравнительного немного. Голландия, например, покупает 37,4 млн тонн на $17,3 млрд, Германия - 19,2 млн тонн на $9,3 млрд. То есть найти замену российской нефти венгры, при желании, конечно, могли бы. Так что противостояние эмбарго – скорее политическое решение. Венгрия не поддерживает и передачу оружия Ураине, причем даже запрещает транспортировку оружия через свою территорию. А секретарь СНБО Украины Алексей Данилов недавно и вовсе заявил, что Владимир Путин предупредил Будапешт о своем нападении на Украину.

Германия за

Но венгерскую проблему может решить согласие Германии на введение эмбарго – главную экономику ЕС в союзе принято слушать.

По словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, страна поддерживает нефтяное эмбарго ЕС против России.

"Мы также в рамках ЕС поощряем, чтобы теперь вместе как европейцы постепенно отказаться от нефти в рамках шестого пакета санкций ЕС", — сказала Бербок.

Германия раньше скептически относилась к нефтяному эмбарго. Теперь Бербок подтвердила изменение курса, которое дипломаты ЕС уже обсуждали на выходных.

По ее словам, цель не допустить, чтобы Россия снова вела "захватническую войну в нарушение международного права".

"С помощью санкций мы гарантируем, что дальнейшие военные действия РФ в других регионах будут невозможны в течение следующих нескольких лет", - сказала министр. По ее словам, Россия будет настолько экономически повреждена войной и санкциями Запада, что "фактически годами не сможет встать на ноги".

Причем, по данным СМИ, Германия может поддержать даже немедленное эмбарго Европейского Союза на российскую нефть, что может позволить Европе ввести такой запрет в течение нескольких дней.

Канцлер Олаф Шольц, который был более осторожен, чем другие западные лидеры в поддержке Украины, испытывает растущее давление, чтобы занять более жесткую позицию, в том числе со стороны правящей коалиции.

"Германия не против запрета нефти в отношении России. Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать", — заявил журналистам министр экономики Роберт Хабек из Зеленых перед переговорами со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

"С углем и нефтью теперь можно отказаться от российского импорта. Не исключено, что цены на топливо могут вырасти", - заявил министр финансов Кристиан Линднер, представляющий Свободных демократов.

Германия уже сократила долю российской нефти в своем импорте до 12% вместо 35% до того, как Россия вторглась в Украину, но ранее заявляла, что ей потребуются месяцы для поэтапного отказа от российской нефти, чтобы уменьшить экономическое воздействие.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер тоже заявила, что ее страна не против нефтяного эмбарго в отношении России.

Найдут решение

По данным немецкого телеканала ZDF, Венгрия, Словакия и другие “колеблющиеся страны”Евросоюза решили не препятствовать введению эмбарго на российскую нефть, после изменения позиции Германии.

“Все государства-члены (Евросоюза) готовы поддержать замораживание закупок нефти”, — заявил в эфире ZDF корреспондент канала в Брюсселе Гуннар Крюгер.

Кроме того, по данным СМИ, Европейская комиссия может сделать исключение и освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на покупку российской нефти.

По словам одного из чиновников, чтобы сохранить единство блока из 27 стран, Еврокомиссия может предложить Словакии и Венгрии "исключение или длительный переходный период".

По словам официальных лиц, нефтяное эмбарго, скорее всего, будет введено поэтапно и, вероятно, вступит в силу только в начале следующего года.

В целом ЕС зависит от России на 26% импорта нефти, но этот показатель варьируется в зависимости от страны.

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над следующим, шестым пакетом санкций ЕС против России за ее действия в Украине, который будет включать запрет на покупку российской нефти.