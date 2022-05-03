В Подмосковье случился масштабный пожар на складе

Площадь пожара составила почти 34 тысячи квадратных метров.

В Подмосковье ночью 3 мая произошел крупный пожар на территории комплекса складов хранения печатной продукции. Видео с пожаром обнародовали ряд Telegram-каналов.

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Пожар возник около полуночи в ангаре на складе издательства Просвещение, который находится на территории производственно-складского комплекса Атлант Парк на Кудиновском шоссе в Богородском. Пожар распространился довольно быстро - в скором времени он охватил все складское помещение, размеры которого составляют 150х170 м. Площадь пожара составила почти 34 тысячи квадратных метров. Из-за него произошло частичное обрушение комплекса.

Для ликвидации пожара было привлечено около 100 пожарных, в тушении огня задействовали также 33 единицы техники. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

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