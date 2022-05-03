Почта
 

Названы сроки утверждения новых санкций против РФ

Планируется ограничить экспорт энергоносителей РФ.
Названы сроки утверждения новых санкций против РФ
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель / EPA

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Читайте также: Путин может объявить Украине войну - CNN

Жозеп Боррель отметил, что блок надеется ограничить экспорт энергоносителей РФ, чтобы наказать Москву за вторжение на территорию Украины. Пакет санкций включает в себя потенциальное эмбарго на покупку российской нефти.

По словам Борреля, он надеется, что Евросоюз сможет принять "меры, чтобы существенно ограничить этот импорт", но на данный момент нет согласия всех членов.

"Но я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета", - сказал он.

Заседание Совета ЕС запланировано на 10 и 16 мая.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK