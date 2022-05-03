Названы сроки утверждения новых санкций против РФ

Планируется ограничить экспорт энергоносителей РФ.

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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Жозеп Боррель отметил, что блок надеется ограничить экспорт энергоносителей РФ, чтобы наказать Москву за вторжение на территорию Украины. Пакет санкций включает в себя потенциальное эмбарго на покупку российской нефти.

По словам Борреля, он надеется, что Евросоюз сможет принять "меры, чтобы существенно ограничить этот импорт", но на данный момент нет согласия всех членов.

"Но я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета", - сказал он.

Заседание Совета ЕС запланировано на 10 и 16 мая.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.