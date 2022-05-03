В Пентагоне назвали "анемической" активность РФ на Донбассе

Основные проблемы российской армии заключаются в плохом командовании, низком боевом духе и плохой логистике.

Министерство обороны США оценило прогресс армии РФ на Донбассе как "минимальный в лучшем случае". Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

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Отмечается, что российские войска не демонстрируют значительных успехов на Донбассе.

"У них были небольшие успехи к востоку от Изюма и в Попасной Луганской области. Но то, что мы увидели в Попасной, мало чем отличается от того, что мы видели в других населенных пунктах Донбасса. Они вступают, объявляют о победе, а затем выводят свои войска только для того, чтобы позволить украинцам вернуть их. Так что за последние пару дней было много возвратов и встреч, и повторений, так что я бы сказал, в лучшем случае минимальный прогресс на Донбассе", - уточнил американский военный чиновник.

По его словам, основные проблемы российской армии заключаются в плохом командовании, низком боевом духе и плохой логистике.

"Несмотря на все уроки, которые они пытаются усвоить, они все еще страдают от плохого командования и контроля, низкого морального духа во многих подразделениях, далеко не идеальной логистики. Они до сих пор не решили все свои проблемы с логистикой, и, откровенно говоря, есть неприятие потерь, риск и неприятие жертв, которые мы продолжаем наблюдать у русских не только в воздухе, но и на земле. Очень, очень осторожно... очень неравномерно они работают на земле... В некоторых случаях, откровенно говоря, лучшим словом для описания этого была бы анемия", - подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев и Москва могут подписать лишь документ о капитуляции страны-агрессора, заявляют у Зеленского.