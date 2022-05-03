В США сомневаются, что переговоры Украины с РФ дадут результат

Россия и Владимир Путин заплатят высокую цену, если война будет продолжена.

В Госдепе США сомневаются, что мирные переговоры Украины с РФ дадут результат. Признаков этого нет, да и Кремль не хочет серьезных переговоров. Об этом сообщил советник Дерек Шолле, чьи слова передает "Голос Америки".

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Шолле говорит, что глава Госдепа Энтони Блинкен провел беседу с генсеком ООН перед тем, как последний посетил Москву и Киев. В США ждут доклада о поездке "с нетерпением". Это поможет понять, существует ли путь к миру.

Однако в США в это не верят.

"Мы сомневаемся. Мы видели мало признаков того, что переговоры будут плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры", – говорит чиновник.

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По его словам, у США нет оценки состояния здоровья Владимира Путина, но в Вашингтоне уверены, что продолжая войну против Украины, он принял неправильное решение.

Путину дали все шансы, чтобы на протяжении месяцев он мог выбрать другой путь.

"…мы также ясно дали ему понять, что Россия и он лично заплатят высокую цену, если он продолжит войну против Украины", – говорит Шолле.

Также советник Госдепа подчеркнул, что в данный момент США работает над тем, чтобы Конгресс выделил Украине свыше $30 млрд помощи. Это отражает то, что в интересах США иметь мирную и безопасную Украину, подытожил Шолле.

Напомним, ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что мирного договора с Россией не будет. Киев подпишет с Москвой только ее капитуляцию.

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