В Эстонии решили отменить договор о границе с РФ

Страны спорят о границе с 1991 года

Во вторник, 3 мая, парламент Эстонии намерен рассмотреть обращение к правительству о пересмотре договоров о сухопутной и морской границах с Россией. Эти документы были подписаны в феврале 2014 года, пишет издание Delfi.

Инициатором выступила Консервативная народная партия страны.

"По завершении оккупации и восстановлению независимости территория Эстонии и сухопутная граница de jure на основе правопреемственности восстанавливается такими, как это предусмотрено в Тартуском мирном договоре", - говорится в пояснительной записке.

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Для справки. Между Эстонией и Россией в настоящее время продолжается вялотекущий спор о границе. Эстония настаивает на том, чтобы граница была проведена согласно положениям Тартуского мирного договора от 1920 года. В то же время Россия считает Тартуский мирный договор просто историческим документом, утратившим юридическую силу.

В 2014 году страны подписали новый вариант договора о границе, но так и не ратифицировали его до сих пор.

Напомним, РФ готовит захват Молдовы. Украина окажется более уязвимой, если российским оккупантам удастся захватить Кишинев, говорят в разведке.

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