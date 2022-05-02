В МИД Грузии вызвали украинского посла и потребовали объяснений

Тбилиси недоволен заявлениями из Киева о том, что Грузия содействует России

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова вызвали в Министерство иностранных дел страны, чтобы выразить недовольство информацией, которую опубликовал военная разведка Украины. Об этом сообщает издание "Грузия online".

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Заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Канкалия заявил украинскому дипломату, что основанная на непроверенных фактах информация подрывает партнерские отношения между Киевом и Тбилиси.

В этой связи украинской стороне предложили предоставить фактические объяснения и доказательства по озвученной разведкой информации. В ходе встречи Андрей Касьянов, что сейчас у него нет подробностей по разведданным Минобороны.

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На встрече в МИД грузинская стороны подтвердила, что остается верной своей поддержке Украины и украинского народа. В свою очередь украинский дипломат поблагодарил Грузию за гуманитарную помощь Украине.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через Грузию. При этом грузинские спецслужбы не препятствуют этому, поскольку получили соответствующие распоряжения от грузинских властей.

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