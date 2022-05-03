Папа Римский готов встретиться с Путиным: известна цель

Кремль пока не ответил Папе Римскому на предложение о встрече

Папа Римский Франциск готов приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Священник пытается понять причины поведения Путина и мотивы, толкающие его на такую жестокую войну. Об этом он рассказал в интервью изданию Corriere Della Sera.

Как поделился Папа Римский, из Москвы он пока не получил ответ на свое предложение. До встречи с Путиным Папа не видит смысла ехать в Киев. Но уже четыре раза отправлял в Украину кардинала Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского.

"Я попросил кардинала Паролина, после двадцати дней войны, передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву. Разумеется, кремлевскому лидеру было необходимо предоставить несколько окон. Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", - заявил Папа Римский.

Глава Католической церкви рассказал, что в первый день войны позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Папа также отметил, что очень озабочен тем, что глава РФ не собирается останавливаться. По словам Понтифика, "возможно, лай НАТО под дверью России" побудил Путина плохо отреагировать и развязать войну.

Ранее сообщали, что с начала войны Папа Римский Франциск три раза просил президента РФ обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.