Россия заявила, что Израиль поддерживает "неонацистский режим" в Украине

Министерство иностранных дел РФ в Twitter опубликовало новое заявление

МИД РФ опубликовало свое заявление в Twitter / wikipedia

Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ в Twitter.

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - сказано в сообщении.

Ответа от Израиля на последнее заявление МИД РФ пока нет.

Этому предшествовало скандальное заявление министра иностранных дел России. Он назвал евреев "величайшими антисемитами", на что незамедлительно отреагировали в Израиле.

В ответ глава израильского МИД Яир Лапид заявил, что заявление Лаврова является возмутительным и "непоправимым", а также "ужасным историческим заблуждением". В это же время председатель правления мемориального комплекса "Яд Вашем" Дани Даян назвал комментарий российского министра о том, что Адольф Гитлер якобы был евреем, необоснованным и "опасным бредом", который стоит осудить.

Министерство иностранных дел Израиля также вызвало посла РФ и потребовало извинений за слова российского коллеги Сергея Лаврова.

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