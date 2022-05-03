Почта
 

Россия заявила, что Израиль поддерживает "неонацистский режим" в Украине

Министерство иностранных дел РФ в Twitter опубликовало новое заявление
Россия заявила, что Израиль поддерживает "неонацистский режим" в Украине
МИД РФ опубликовало свое заявление в Twitter / wikipedia

Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Украине. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ в Twitter.

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - сказано в сообщении.

Ответа от Израиля на последнее заявление МИД РФ пока нет. 

Этому предшествовало скандальное заявление министра иностранных дел России. Он назвал евреев "величайшими антисемитами", на что незамедлительно отреагировали в Израиле.

В ответ глава израильского МИД Яир Лапид заявил, что заявление Лаврова является возмутительным и "непоправимым", а также "ужасным историческим заблуждением". В это же время председатель правления мемориального комплекса "Яд Вашем" Дани Даян назвал комментарий российского министра о том, что Адольф Гитлер якобы был евреем, необоснованным и "опасным бредом", который стоит осудить.

Министерство иностранных дел Израиля также вызвало посла РФ и потребовало извинений за слова российского коллеги Сергея Лаврова. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK