Высказывания Лаврова: МИД Израиля вызвал российского посла

Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено, призвали в Израиле.

Министерство иностранных дел Израиля вызвало российского посла и потребовало извинений за слова российского коллеги Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера были еврейские корни. Об этом в ночь на вторник, 3 мая, пишет Reuters.

"Такая ложь предназначена для того, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них. Использование Холокоста еврейского народа в политических целях должно быть немедленно прекращено", - цитирует издание премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

В свою очередь председатель израильского мемориала шести миллионам евреев, убитых во время Холокоста (Яд Вашем), Дани Даян назвал высказывания главы российского МИД оскорблением и тяжелым ударом по жертвам настоящего нацизма.

Ранее на фоне этого скандала президент Украины Владимир Зеленский задался вопросом, останется ли посол Израиля в Москве, зная такую ​​их новую позицию.