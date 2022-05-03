Смысл "патриотического" граффити в РФ полностью изменила одна фраза
В Санкт-Петербурге неизвестные полностью изменили смысл пропагандистского граффити, добавив к нему всего четыре слова. Соответствующие фото уже появились в социальных сетях.
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Некоторое время назад в Санкт-Петербурге появились "патриотические" граффити, прославляющие российскую армию. Так, на одном из них был изображен Z-солдат, склонившийся над маленькой девочкой.
По всей видимости, граффити должно было изображать заботу российских оккупантов над украинскими детьми. Однако вскоре рядом с рисунком появилась надпись, которую "говорит" изображенный солдат. Она полностью поменяла смысл всей картины:
"Я убил твою маму", - признается теперь Z-солдат, обращаясь к девочке.
Напомним, с начала полномасштабной войны Россия убила 220 украинских детей. И это только те, о ком известно достоверно.
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