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Пограничники рассказали, как выгоняли оккупантов с Сумщины

Однако обстрелы области сохраняются - с территории страны-агрессора.
Пограничники рассказали, как выгоняли оккупантов с Сумщины
Пограничники защитили Сумскую область от оккупации. / Иллюстративное фото

Пограничный отряд Сумской области рассказал, как выгоняли российских захватчиков с области. Несмотря на очищенную от боевиков Сумщину, обстрелы области продолжаются. РФ ведет огонь с собственной территории.

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В конце марта пограничники получили информацию об оккупантах от местных жителей. После этого защитники подбили колонну противника возле деревни Стеблянки. Во время освобождения села украинские бойцы ликвидировали бронетехнику РФ, а также взяли в плен оккупантов.

Также в погранслужбе сообщают, что первыми сдались добровольно в плен тройка, мобилизованная в "ДНР". Всего оказались в украинском плену 22 российских бойца. Двое погибли и трое ранены.

Ранее мы писали, что рашисты обстреляли границу Сумской области из минометов. Данные о пострадавших людях и инфраструктуре уточняются.

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