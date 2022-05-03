Пограничники рассказали, как выгоняли оккупантов с Сумщины
Однако обстрелы области сохраняются - с территории страны-агрессора.
Пограничный отряд Сумской области рассказал, как выгоняли российских захватчиков с области. Несмотря на очищенную от боевиков Сумщину, обстрелы области продолжаются. РФ ведет огонь с собственной территории.
Читайте также: На Черниговщине враг обстрелял украинских пограничников из гранатометаВ конце марта пограничники получили информацию об оккупантах от местных жителей. После этого защитники подбили колонну противника возле деревни Стеблянки. Во время освобождения села украинские бойцы ликвидировали бронетехнику РФ, а также взяли в плен оккупантов.
Также в погранслужбе сообщают, что первыми сдались добровольно в плен тройка, мобилизованная в "ДНР". Всего оказались в украинском плену 22 российских бойца. Двое погибли и трое ранены.
Ранее мы писали, что рашисты обстреляли границу Сумской области из минометов. Данные о пострадавших людях и инфраструктуре уточняются.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: