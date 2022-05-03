Макрон и Путин говорили два часа: подробности

Макрон впервые с конца марта поговорил с Путиным по телефону

Разговор президента Франции и президента России длился больше двух часов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальное заявление Кремля.

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Как сообщили в Кремле, Путин рассказал Макрону о ходе так называемой "спецоперации по защите Донбасса" и эвакуации мирных жителей. По версии президента РФ, на мариупольской “Азовстали” их “удерживали националисты”. Такие термины российский президент, вероятно, использовал намерено для оправдания войны в Украине.

Также Путин сообщил Макрону о готовности к переговорам, несмотря на "неготовность" Киева. Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что хочет поговорить с Путиным напрямую.

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По информации российского ведомства, Макрон поднял вопрос обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Президент РФ ответил, что ситуация осложняется санкциями, которые ввели западные страны.

Французская сторона пока не предоставила свой отчет о переговорах двух глав государств.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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