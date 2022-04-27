Макрона закидали помидорами во время рабочей поездки

Инцидент произошел, когда Макрон был в толпе людей. Охрана быстро среагировала, открыв зонт над головой президента.

Макрон выиграл выборы президента во второй раз. / EPA / UPG

Новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на встречу с жителями муниципалитета под Парижем. Однако его там встречи не очень радушно. Об этом сообщает телеканал BFM.

Читайте также: Страны-члены ОДКБ не поддерживают РФ в войне против Украины - разведка

Макрона забросали помидорами прямо во время нахождения в толпе местный жителей Суржи. Однако телохранители, в окружении которых находился французский лидер, быстро среагировали и спрятали Эммануэля Макрона под зонтом и собой.

О причинах нападения местных жителей неизвестно.

Отметим, что новоизбранный президент Франции выиграл второй тур на выборах, набрав 58,55% голосов.

Ранее мы писали, что Гиркин-Стрелков заявил, что россиянам нужно поскорее покидать Крым. Террорист прогнозирует удар Украиной по Крымскому мосту, отчего доехать в РФ будет очень затруднительно.