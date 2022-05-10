Разведка США назвала следующую цель РФ в случае захвата Донбасса

Если Россия сможет захватить весь Донбасс, на этом война не закончится

Победы в битве за Донбасс президенту РФ Владимиру Путину будет недостаточно для того, чтобы закончить войну в Украине. Кремль намерен продолжить завоевания и дальше. Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

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"Мы предполагаем, что президент Путин готовится к более продолжительному конфликту в Украине, в ходе которого он также хочет достичь целей за пределами Донбасса", - сказала Хейнс.

В частности, американская разведка считает, что в случае успешного захвата Донбасса Россия дальше попытается пробить сухопутный "мост" к Приднестровью. По мнению Хейнс, Путин ожидает, что решимость Запада поддерживать Украину со временем ослабнет, и это позволит ему одержать победу в Украине.

Напомним, британская разведка назвала главный просчет РФ, который привел к серьезным потерям. Этот просчет и не позволил Путину 9 мая объявить о военных успехах российской армии в Украине.

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