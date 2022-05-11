Генсек НАТО заболел COVID-19

Йенс Столтенберг переносит заболевание в легкой форме и будет продолжать работать в дистанционном режиме.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сдал тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный представитель альянса Оана Лунгеску в Twitter.

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Сообщается, что тест на коронавирус оказался положительным.

"У генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга тест на COVID-19 оказался положительным", – написала Лунгеску.

По данным Лунгеску, генеральный секретарь НАТО переносит заболевание в легкой форме, поэтому он будет и дальше работать в дистанционном режиме. Также она рассказала, что Йенс Столтенберг прошел вакцинацию и сделал бустерную дозу.

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