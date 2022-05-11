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Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия продолжает единогласно осуждать военное вторжение России на территорию Украины.
Новая Зеландия ввела новые санкции против России
Правительство Новой Зеландии / Википедия

Новая Зеландия ввела новые санкции против российских физических и юридических лиц за агрессию против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе правительства страны.

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МИД Новой Зеландии Наная Махута сообщила, что новые санкции затронули лиц, которые распространяют дезинформацию и ответственны за кибератаки на Украину. В санкционный список попали восемь физических и юридических лиц, включая представителя Минобороны РФ и компанию Агентство интернет-исследований, занимающуюся "фабрикой интернет-троллей".

Новая Зеландия продолжает единогласно осуждать военное вторжение России на территорию Украины, подчеркнули в правительстве.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.

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