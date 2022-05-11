В Кремле ответили на идею херсонских коллаборантов

В Кремле сдержанно отреагировали на намерение херсонских "властей" обратиться с просьбой о присоединении к РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что будущее Херсонской области должны решать местные жители. Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также: На Донбассе ВСУ уничтожают оккупантов сотнями

Таким образом Песков прокомментировал намерение коллаборантов обратиться к Путину с просьбой о включении Херсона в состав РФ.

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.