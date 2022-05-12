Siemens прекращает бизнес в России

Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования в РФ.

Немецкий концерн Siemens покидает российский рынок из-за военной агрессии РФ по отношению к Украине. Об этом говорится в заявлении компании.

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В Siemens сообщили, что после начала войны в Украине компания приостановила новые операции и международные поставки в РФ и Беларусь. Международные санкции влияют на ее деятельность в РФ, в частности, на железнодорожное обслуживание и ремонт. CEO компании Роланд Буш сообщил, что Siemens осуждает войну в Украине, и компания решила провести упорядоченный процесс выхода с рынка РФ.

"Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние на наших людей, и мы будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру", - заявил он.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.