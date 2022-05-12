ВСУ выбьют россиян из Украины до конца лета, – генерал США

Вскоре украинские защитники начнут контрнаступление, говорит он.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что ВСУ выбьют россиян из Украины уже до конца лета. Его слова передает CNN.

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Так, генерал считает, что россияне приблизились к кульминации. У оккупантов нет новых танков и сотен тысяч новых солдат, которые были бы готовы воевать.

По словам Ходжеса, США и союзники проделали большую работу с целью увеличения потенциала Украины.

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"Думаю, мы увидим переход Украины в контрнаступление, и, откровенно говоря, они попробуют к концу лета вернуть Россию на рубежи, которые она занимала до 23 февраля", – говорит американский военачальник.

Как бы то ни было, напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба называл новую картину победы Украины над Россией. Если раньше это было освобождение территорий по состоянию на 23 февраля, то сейчас речь идет о полном военном освобождении всех украинских территорий.

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