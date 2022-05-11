Украина уже получила часть обещанного оружия, остальное в пути – ОП

Запад уже не боится российских угроз, считают в Офисе президента

Украина уже получила часть современного качественного оружия, обещанного западными партнерами. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

Читайте также: В Минобороны объявили победу в первой фазе войны с РФ: Что будет дальше

"После визитов высокопоставленных должностных лиц в Украину вы видите публичные сигналы по предоставлению тех или иных тяжелых, новейших вооружений. Они действительно уже пришли, а что-то еще в пути. А это уже совершенно другое качество", — сказал он.

По словам чиновника, частые визиты в Киев западных топ-политиков говорят о доверии к Украине, а также о том, что мир не боится российских угроз.

Читайте также: ВСУ готовят удар, от которого россияне будут в шоке – советник главы МВД

"Это демонстрация солидарности. В эти дни мир с нами", — подчеркнул Сибига.

Напомним, ранее в МИД рассказали о долгих переговорах по оружию перед войной. Из-за них было упущено время.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.