Украина уже получила часть обещанного оружия, остальное в пути – ОП
Украина уже получила часть современного качественного оружия, обещанного западными партнерами. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.
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"После визитов высокопоставленных должностных лиц в Украину вы видите публичные сигналы по предоставлению тех или иных тяжелых, новейших вооружений. Они действительно уже пришли, а что-то еще в пути. А это уже совершенно другое качество", — сказал он.
По словам чиновника, частые визиты в Киев западных топ-политиков говорят о доверии к Украине, а также о том, что мир не боится российских угроз.
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"Это демонстрация солидарности. В эти дни мир с нами", — подчеркнул Сибига.
Напомним, ранее в МИД рассказали о долгих переговорах по оружию перед войной. Из-за них было упущено время.
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