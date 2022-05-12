Из-за санкций РФ ставит в танки чипы из холодильников – министр США

Такую технику украинские военные уже находят на поле боя.

Из-за санкций, которые ввела США за полномасштабное вторжение в Украину, в России вынуждены ставить в военную технику чипы из холодильников и посудомоечных машин. Об этом сообщила американский министр торговли Джина Раймондо, передает Washington Post.

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Так, по словам политика, американская сторона получила соответствующие сообщения от украинской стороны. ВСУ находят российскую технику, которая заполнена полупроводниками из посудомоечных машин и холодильников.

Раймондо говорит, что с момента введения санкций экспорт технологий из США в РФ упал почти на 70%. Три десятка других государств вводили похожие запреты. Примечательно, что они распространяются и на Беларусь.

Указывается, что украинские официальные лица рассказали, что чипы из холодильников и коммерческого промышленного оборудования были найдены, в том числе, в захваченных российских танках.

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Отметим, что полупроводники являются мозгом, который управляет большинством техники. Это и приборы, и даже истребители. РФ почти не производит такие чипы, закупая их у Запада и Азии.

Во время выступления в Сенате Раймондо подчеркивала, что в России производители танков остановили производство из-за того, что им не хватает компонентов.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, как ВСУ сорвали планы россиян по захвату Киева и еще пяти областей.

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