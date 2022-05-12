Министр обороны Британии призвал Путина смириться с проигрышем Украине

Он говорит, что вес России сейчас гораздо меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал главу РФ Владимира Путина смириться с проигрышем Украине, который его неизбежно ждет. Слова военачальника передает NBC.

Читайте также: Украина уже получила часть обещанного оружия, остальное в пути – ОП

Так, Уоллес говорит, что российские войска пытаются изо всех сил, проводя новое наступление на востоке Украины. Но в это же время силы оккупантов истощены.

На этом фоне Россия находится под масштабными международными санкциями, подчеркивает министр.

Читайте также: Путин и его генералы стали олицетворением фашизма – Британия

По его словам, в долгосрочной перспективе Путин проиграет Украине.

"Он должен смириться с тем, что в конце концов он проиграет", – подчеркивает Уоллес.

Глава британского Минобороны вместе с этим призывает считать, что сейчас вес России гораздо меньше, чем до полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за санкций россияне устанавливают в танки и другую военную технику чипы из холодильников и посудомоечных машин. Ее уже находят на поле боя.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.