В Кремле отреагировали на скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО

В РФ вновь заговорили о ядерном столкновении с НАТО.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев оперативно отреагировал на желание подать заявку уже сейчас президента и премьер-министра Финляндии на вступление в НАТО. В Кремле вновь заговорили о ядерной войне альянса и России.

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По риторике Медведева стало понятно, что их это разозлило. Подданный Путина заявил, что страны НАТО, "накачивая Украину оружием и подготовке украинских военных", повышают якобы вероятность открытого и прямого конфликта Альянса и России.

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Вот и все. Поэтому не надо врать себе и другим. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий. И не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии!" - заявил Медведев.

Ранее мы писали, что президент Финляндии и премьер-министр выступили с официальным заявлением, которым поддержали немедленное предоставление членства в НАТО. Швеция примет окончательное решение следующей.