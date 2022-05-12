В Болгарии сторонники РФ подрались с полицией из-за украинского флага

Активисты обвинили правительство в попытках втянуть Болгарию в конфликт с Россией

В Софии пророссийские демонстранты устроили стычку с полицией из-за украинского флага на здании городской ратуши. Как сообщает DW, инцидент произошел вечером 11 мая.

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Желто-голубое знамя на здании столичной мэрии появилось в первые дни российского военного вторжения в Украину. На прошлой неделе активисты пророссийского движения "Возрождение" сорвали флаг, но городские власти вернули его обратно.

В среду, 11 мая, сторонники партии "Возрождение" вышли на митинг с требованиями отставки правительства. Партия обвиняет действующий Кабинет в прозападной позиции и попытках втянуть Болгарию "в войну США против России", которая идет в Украине.

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Этот митинг закончился стычками с полицией, когда его участники попытались снова сорвать украинский флаг с ратуши.

Напомним, жители Болгарии опасаются ударов и нападения со стороны РФ. Из-за страха перед российской агрессией болгары опасаются помогать Украине, показывает соцопрос.

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