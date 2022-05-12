Песков заявил о необходимости укрепления районов РФ на границе с Украиной

Данное заявление Песков сделал после того, как в Белгородской области в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

В РФ считают целесообразным предпринять дополнительные меры по укреплению безопасности районов, которые находятся на границе с Украиной. Об этом заявил секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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Таким образом Песков прокомментировал информацию о том, что в Белгородской области в ходе обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель и несколько пострадали.

"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым принять дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - отметил он.

Он также заявил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать, могут говорить российские военные.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.