Украина будет 100 лет бороться с последствиями этой войны – Шольц

Немецкий канцлер напомнил, что эхо войны будет слышно еще долго

Украина будет ликвидировать последствия российского военного вторжения еще порядка ста лет. Такое мнение высказал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Rainews.

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"Те, кто живет в Германии, знают, что мы до сих пор находим снаряды, которые падали во время Второй мировой. Украине придется еще на протяжении сотни лет бороться с последствиями этой войны. Такие войны имеют длительные последствия – все снаряды, которые сейчас запускаются, могут годами оставаться в почве", - заявил канцлер.

Также Шольц отметил, что странам Запада нужно вместе работать над восстановлением Украины после войны.

Напомним, Еврокомиссия подсчитала, сколько нужно Украине на реконструкцию. ЕС занимается созданием трастового фонда солидарности для Украины.

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