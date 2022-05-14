Эрдоган застал НАТО врасплох - СМИ

Американцы созывают встречу глав МИД стран НАТО, чтобы прояснить ситуацию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган застал НАТО врасплох, когда выступил против приема в Альянс Швеции и Финляндии. Об этом пишет норвежское издание VG со ссылкой на свои источники в Организации.

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Отмечается, что слова турецкого лидера оказались полной неожиданностью стали неожиданностью для оборонного альянса. Вопрос возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО обсуждался несколько месяцев, и никто в организации не высказывался против.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно уверял, что Финляндию и Швецию ждут в организации с распростертыми объятиями. Издание отмечает, что при наличии каких-либо противоречий, таких заявлений он бы не делал.

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Собеседники журналистов говорят, что сейчас нет понимания, действительно ли Турция на полном серьезе будет блокировать вступление шведов и финнов в Альянс.

Между в Белом доме уже заявили, что в ближайшее время состоятся встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД стран НАТО, на которой планируют прояснить позицию Турции.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Он напомнил, что в этих странах ведет деятельность "Рабочая партия Курдистана", которую в Турции считают террористической.

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