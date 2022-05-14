Путин созвал саммит ОДКБ в Москве

Лидеры военного блока соберутся уже в понедельник

Президент РФ Владимир Путин созвал саммит лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие должно состояться в понедельник, 16 мая, в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского режима Александра Лукашенко.

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Так, формально "Встреча лидеров" стран ОДКБ приурочена к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Однако признается, что одними торжественными фуршетами встреча не ограничится.

"Лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.

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Для справки. В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В начале года военный механизм ОДКБ был задействован для силового подавления стихийных народных протестов и беспорядков в Казахстане.

Напомним, накануне Путин созвал Совбез РФ из-за Финляндии и Швеции. В Москве обсудили, какие потенциальные угрозы несет в себе расширение НАТО на эти две страны.

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